VID накрыл автосервис в Риге: уклонение от налогов и зарплата "в конвертах"

Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) начала уголовный процесс по неуплате налогов и выплате зарплат "в конвертах". По предварительным данным, столичный автосервис своими противозаконными действиями нанес государству ущерб в размере более 138 000 евро.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники Налогово-таможенной полиции провели семь обысков в офисах, а также в автомобилях и по месту жительства подозреваемых. В ходе обыска изъяты наличные деньги, кассовая система, таблицы, компьютеры и носители информации.

Как отмечают в Службе госдоходов, в период с марта по декабрь 2019 года автосервис не выдавал за свои услуги чеки, в бухгалтерский регистр не заносилась зарплата, а зарплату семерым работникам выплачивали "в конвертах".

В рамках расследования статус подозреваемых присвоен двум лицам. Также VID наложил арест на автомобиль и доли капитала предприятия.