VID обнаружил нелегальное производство табака для кальянов
Foto: VID

Сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции Служба госдоходов (VID) обнаружили в Видземе нелегальное производство табака для кальяна и возбудили уголовный процесс.

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Производство располагалось в двух ангарах. В ходе обысков был изъят измельченный табак, смесь табака и глицерина, производственное оборудование, а также вещество растительного происхождения, предположительно марихуана. Назначены экспертизы. Также изъят груз с табаком для кальянов весом 1361 кг, который планировалось отправить в разные старны Европы, не платя акцизный налог на сумму более 294 тыс евро. В сопроводительных документах в качестве груза было указано удобрение.

Один человек признан подозреваемый, в отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

VID обнаружил нелегальное производство табака для кальянов
Foto: VID
VID обнаружил нелегальное производство табака для кальянов
Foto: VID
VID обнаружил нелегальное производство табака для кальянов
Foto: VID
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