VID: оценка органов безопасности необходима для устранения сомнений в безопасности ИТ-систем VID

Оценка органов безопасности важна для того, чтобы устранить любые сомнения и получить дополнительную уверенность в надежности информационных технологий (ИТ), которыми пользуется Служба государственных доходов (VID), сообщили в ведомстве.

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В службе отметили, что при выборе поставщиков услуг VID руководствуется положениями латвийского законодательства. У VID нет договоров с ИТ-компаниями, истинные бенефициары которых неизвестны или зарегистрированы в офшорах, и сделано все для обеспечения безопасности данных, находящихся в распоряжении службы.

В то же время, с учетом серьезности обвинений, высказанных в социальных сетях, VID согласна с предложением министра финансов Арвила Ашераденса и считает, что оценка силовых структур важна для того, чтобы убрать любую тень сомнения и получить дополнительную уверенность в используемых ИТ-услугах. В настоящее время VID предоставляет органам безопасности всю необходимую информацию, чтобы получить подтверждение безопасности данных, хранящихся в VID.

У VID подписаны договоры с девятью различными поставщиками ИТ-услуг. Крупнейшие из них — АО Emergn, которое разработало и обслуживает систему электронного декларирования и информационную систему администрирования платежей, а также несколько сопутствующих систем, и ООО Helmes Latvia, которое разработало и поддерживает системы, необходимые для таможенных операций (EMDAS и сопутствующие). Кроме того, на границе с технологиями досмотра грузов и видеонаблюдения работает ООО Citrus Solutions, ООО Proof IT отвечает за интегрированную систему информации о рисках, а ООО Codex — за интегрированную систему управления тарифами.

Представители VID поясняют, что VID выбирает поставщиков ИТ-услуг в ходе открытых конкурсов в соответствии с законом о государственных закупках. В каждой из организованных закупок VID надеется на максимально широкий круг претендентов, чтобы выбрать наилучшее предложение. В то же время понятно, что только крупные компании с богатым опытом и высокими стандартами работы могут подать обоснованное предложение по обслуживанию крупнейших информационных систем VID, считают представители ведомства.

Перед заключением любого договора VID проверяет потенциальных поставщиков услуг как в соответствии с положениями закона о государственных закупках, так и положениями закона о международных и национальных санкциях Латвийской Республики, в том числе путем проверки бенефициаров, даже когда бенефициарами являются владельцы. Кроме того, VID раз в неделю проводит проверки бенефициаров и другие проверки, указанные в законе о санкциях, в течение всего срока действия договора для любой компании, с которой у VID заключен договор.

Эти проверки проводились и проводятся и в отношении Emergn, поясняют представители VID. Реальным бенефициаром этой компании является гражданин США Александр Адамопулос, который осуществляет контроль в качестве председателя правления Emergn, действуя и принимая решения от имени единственного акционера Emergn — компании Emergn Global Holdings Limited, зарегистрированной в Ирландии, — как генеральный директор группы компаний Emergn. Таким образом, информация о регистрации акционера Emergn на Бермудских островах не соответствует официальной информации, предоставленной латвийскими учреждениями.

Поскольку VID ежедневно работает с данными граждан-предпринимателей, защите этих данных уделяется особое внимание, в том числе принимаются меры по снижению рисков не только для разработчиков, но и для сотрудников, подчеркивают представители VID. Системы, управляющие важной информацией предпринимателей и населения, регулярно контролируются, для чего VID реализует такие усиленные меры, как аудиты безопасности, постоянный мониторинг периметра безопасности, а также аудит произведенных действий.

Как сообщалось, министр финансов Арвил Ашераденс призвал органы безопасности провести проверку возможной внешней уязвимости систем информационных технологий VID, сообщила агентству LETA советник министра Кристине Менника.