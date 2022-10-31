VID остановил деятельность "прачечной", два человека арестованы

Сотрудники налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в октябре остановили деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией в крупных размерах средств, нажитых преступным путем.

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Согласно информации VID, организованная преступная группировка в период с 2020 года по сентябрь 2022 года "отмыла" по меньшей мере 377 729 евро, скрывая происхождение, принадлежность и передвижение средств, полученных преступным путем.

В рамках начатого уголовного процесса процессуальные действия были проведены в Риге, Юрмале и Адажи, в том числе 11 обысков по месту жительства, офисах и автомобилях причастных лиц.

В ходе обысков были изъяты 224 800 евро наличными, сервера, компьютеры и регистрационные документы иностранных предприятий (в том числе офшоров), а также наркотические вещества.

Три человека признаны подозреваемыми, в отношении двоих из них избрана мера пресечения - арест. Третий - освобожден под залог в 10 000 евро.