VID остановила организованную группировку, подозреваемую в отмывании более пяти миллионов евро

Служба госдоходов (СГД, VID) остановила деятельность организованной группировки, подозреваемой в легализации преступно нажитых средства в размере более пяти миллионов евро, сообщает LETA.

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В конце мая работники Налоговой и таможенной полиции VID в сотрудничестве с антитеррористическим отрядом полиции “Омега” задержали четверых участников группы. Двое из них уже находятся в заключении.

Согласно материалам дела, группировка действовала на территории Латвии и контролировала не менее 15 иностранных предприятий, зарегистрированных на имена граждан третьих стран. Организация также контролировала банковские счета предприятий в банках ЕС и других стран, оказывая услуги по легализации преступно нажитых средств - сокрытие происхождения денег, их принадлежности и движения.

Правоохранительные органы провели 26 обысков в Риге и её окрестностях по месту жительства участников группировки, в бюро и транспортных средствах. Полиция изъяла мобильные телефоны, компьютеры, носители данных, серверы, документы, калькуляторы иностранных банков, наркотики и 100 000 евро наличными. Недвижимость подозреваемых арестована.