VID передал в прокуратуру дело о зарплатах "в конвертах" в охранной компании
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Служба госдоходов (VID) передала для начала уголовного преследования дело о выплате в охранной компании зарплат "в конвертах" на общую сумму 23 543 евро, сообщили агентству в VID.

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Налогового-таможенное управление VID в августе этого года передало в прокуратуру Земгальского судебного округа для начала уголовного преследования дело против одного лица, которое обвиняется в выплате значительной части зарплат "в конвертах".

"В ходе досудебного расследования установлено, что лицо, являющееся фактическим владельцем охранного предприятия, субъектом хозяйственной деятельности и реальным выгодоприобретателем, в период с апреля 2017 года по май 2018 года на двух охранных объектах в Елгаве и Вентспилсе выплатило работникам не отраженные в бухгалтерском учете средства как наличными, так и путем банковских перечислений на общую сумму 23 543,31 евро", - сообщает VID.

За указанный период компания предоставила в VID документы, содержащие недостоверную информацию о заработной плате сотрудников.

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