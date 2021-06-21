VID передало в прокуратуру дело об отмывании более 3 миллионов евро
Foto: Pixabay

Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования лица, подозреваемого в легализации преступно нажитых средств на сумму более 3 миллионов евро.

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В ходе расследования было установлено, что подозреваемый организовал процесс отмывания денег в крупных размерах. "Клиентами" преступной схемы были предприятия, которые включали в налоговые декларации фактически не состоявшиеся сделки.

В ходе досудебного расследования были проведены следственные действия для получения достаточного количества доказательств. В итоге, в июне 2021 года материалы дела передали в прокуратур

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