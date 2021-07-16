VID по "сигаретному" следу нашел горшки с коноплей

Служба госдоходов (VID) в Латгалии обнаружила "плантацию" конопли, сообщает портал Rus.Lsm.lv.

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Управление налоговой и таможенной полиции VID, проверяя почтовые отправления, обнаружили более 19 тысяч сигарет, которые незаконно перевозили и хранили.

Во время расследования установили подозреваемого. При обыске на его фактическом месте жительства обнаружили растущую марихуану. В результате изъяли потенциально наркотические вещества — высушенную и невысушенную марихуану, семена и 46 саженцев (вероятно, индийской конопли), разного рода оборудование для выращивания конопли (лампы, увлажнители воздуха и так далее), носители данных, два предмета, похожих на оружие, а также 16780 евро, полученные, возможно, преступным путем.

Как сообщает LETA, за последнюю неделю было изъято 199 720 нелегальных сигарет (9986 пачек). Крупная партия была обнаружена в пятницу на таможенном пункте Патерниеки: 75 720 сигарет с белорусскими акцизными марками. Их помогла обнаружить служебная собака. 14 июня на том же пункте с помощью собаки удалось обнаружить 12 000 сигарет.

На прошлой неделе при сканировании вагона на пограничном пункте Индрас таможенники заподозрели, что среди щепы может быть что-то спрятано. При проверке было найдено 112 000 сигарет.