VID предотвратил контрабанду 13,5 тонны табачных листьев
Foto: VID

Служба государственных доходов (СГД, VID) предотвратила контрабанду 13,5 тонн табачных листьев, сообщили агентству LЕТА в налоговой службе.

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Выявление контрабанды предотвратило ущерб для госбюджета в размере более миллиона евро.

В управлении налогово-таможенной полиции VID возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения табачных листьев объемом 13,5 тонны.

В октябре сотрудники управления налогово-таможенной полиции в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной на основе оперативной информации о возможном незаконном перемещении табачных изделий на приграничной территории Латвии остановили грузовой автомобиль Scania с прицепом. При осмотре груза выяснилось, что он содержит 108 картонных коробок, в которых находятся 13 500 кг табачных листьев.

Один человек признан подозреваемым по этому делу, к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Если бы эти табачные изделия были реализованы на латвийском рынке, государство понесло бы убытки в виде неуплаченного акцизного налога в размере не менее 1 012 500 евро, отмечает VID.

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