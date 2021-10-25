VID просит начать уголовное преследование подозреваемого за попытку переслать гашиш по почте
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Материалы уголовного процесса против лица, которое занималось незаконной пересылкой гашиша по почте, передали в прокуратуру. Об этом сообщили представители Управления налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД, VID).

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Во время углубленной проверки почтовых посылок в июне таможенники констатировали попытку незаконно отправить через границу Латвии 871,5 граммов гашиша. При обыске по месту жительства отправителя было найдено еще 30,3 грамм вещества.

Было обнаружено достаточно доказательств, чтобы передать криминальный процесс в прокуратуру.

За нелегальное перемещение наркотиков через границу Латвии предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет с возможной конфискацией имущества, а несанкционированное изготовление, приобретение, хранение, транспортировка или передача наркотиков для продажи наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

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