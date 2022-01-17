VID просит начать уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов
Foto: LETA

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в январе 2022 года передало в прокуратуру материалы двух уголовных процессов с просьбой начать уголовное преследование одного лица за уклонение от уплаты налогов.

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В ходе досудебного расследования выяснилось, что лицо, осуществляя хозяйственную деятельность в двух предприятиях, работающих в сфере общественного питания, в период с июня по декабрь 2019 года уклонялось от уплаты налогов, причинив тем самым государству ущерб в размере 56 343 евро.

Чеки, которые выдавали клиентам, которые расплачивались за полученные услуги наличными, не регистрировались в кассовых аппаратах.

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