VID провел обыски у президента футбольного клуба Noah Jurmala Александра Якубовского

В минувший четверг сотрудники Службы госдоходов (VID) проводили обыски у президента футбольного клуба Noah Jurmala Александра Якубовского.

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По данным Delfi, обыски проводили сотрудники Таможенно-налогового управления Службы госдоходов. Обыски продолжались с утра и до позднего вечера. Информацию об обысках в Даугавпилсе подтвердил и представитель VID Андрейс Вайварс.

Также информацию об обысках подтвредили и в Латвийской футбольной федерации. ЛФФ предоставила следователям всю запрашиваемую документацию.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении портала Delfi, проверяющих интересовало трудоустройство футболистов в этом сезоне в составе Noah Jūrmala, а также в прошлом сезоне в составе Lokomotiv Daugavpils.