VID раскрыл прачечную: ущерб для госбюджета более 190 000 евро

В ноябре этого года Служба госдоходов (VID) приостановила деятельность преступной группировки, которая совершала махинации с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС). Общий ущерб государству нанесен в размере 190 000 евро.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что с августа 2021 года по август этого года преступная группа производила согласованные действия, организовывала и показывала фактически несостоявшиеся сделки, уклоняясь от уплаты НДС. Предприятия работали в самых разных сферах: оптовая торговля, продажа легковых и грузовых автомобилей и тракторной техники.

Процессуальные действия полиция провела в Риге, Марупском и Кекавском краях, 19 обысков было проведено по месту жительства подозреваемых, в их офисах и автомобилях.

В ходе обысков были найдены и изъяты важные вещественные доказательства - 38 255 евро наличными, коллекция золотых и серебряных монет, бухгалтерские документы, наркотические вещества, мобильные телефоны, компьютеры и носители информации. Кроме того, арест был наложен на автомобили Mercedes Benz, S350 и BMW 635, а также на недвижимость в Марупской и Кекавской волостях.

Начат уголовный процесс. В рамках уголовного процесса право на защиту есть у 16 человек, из них трое - арестованы. В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.