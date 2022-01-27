VID расследует дело о возможном отмывании предпринимателем 99 582 евро
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Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) при содействии Государственной пограничной службы начала уголовный процесс о возможной легализации 99 582 евро.

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В ходе досудебного следствия было установлено, что подозреваемый, будучи членом правления предприятия, осуществляющего транспортные перевозки, а также владельцем крестьянского хозяйства, осуществлял денежные переводы с намерением скрыть преступное происхождение денежных средств, зная, что они были получены преступным путем.

В ходе семи обысков, проведенных в Риге и Лудзе, таможенники изъяли 243 500 евро наличными, боеприпасы, а также другие важные вещественные доказательства.

В рамках расследования наложен арест на две квартиры, принадлежащие подозреваемом, новостройку и автомобиль Porsche, чья общая сумма составляет не менее 500 000 евро. Следствие продолжается.

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