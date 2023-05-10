VID сообщает о мошенниках, рассылающих письма и сообщения якобы от имени налоговой службы

Служба госдоходов (VID) призывает жителей остерегаться смс и электронных писем от мошенников, написанных якобы от имени налоговой службы, сообщили агентству LЕТА в службе.

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VID напоминает, что всю информацию, отправленную учреждением, можно увидеть в системе электронного декларирования. VID никогда не отправляет текстовые сообщения жителям. По электронной почте жители получают только уведомления об информации, поступившей в систему электронного декларирования, которое содержит ссылку на eds.vid.gov.lv

В последнее время в VID обращались люди, получившие электронные письма или текстовые сообщения от мошенников. Мошенники выдают себя за сотрудников VID и требуют произвести определенные действия, связанные с возвратом налогов. Целью мошенников, скорее всего, является получение данных для доступа к личным банковским счетам, поэтому VID призывает жителей быть бдительными.

Как пояснили в службе, если приходит текстовое сообщение якобы от VID, то оно является мошенническим. VID никогда не отправляет жителям текстовые сообщения.

Если получено текстовое сообщение от любого банка о возврате налога, то оно отправлено мошенниками. VID перечисляет налоги на счет, указанный в системе электронного декларирования, банки не участвуют в этом процессе, и людям не нужно совершать никаких дополнительных действий после подачи годовой декларации о доходах.

Мошенническим является и электронное письмо, содержащее призыв предпринять какие-либо действия для получения возврата налога, если ссылки в этом письме не ведут на адрес eds.vid.gov.lv или eds.vid.gov.lv/login/. Чтобы получить возврат налога, жители должны подать годовую декларацию о доходах, после чего возврат налога будет производен автоматически. Если же VID просит уточнить декларацию, то это необходимо сделать только в системе декларирования. Уведомления, которые система электронного декларирования отправляет по электронной почте, приходят от адресата "VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma" (Система электронного декларирования VID) vid.eds@vid.gov.lv.

Если возникают сомнения в истинности полученного сообщения, можно обратиться в VID для уточнения информации по консультационному номеру 67 120 000.

Как отмечает VID, если человек уже ввел свои банковские данные на сайте мошенников, ему следует как можно скорее обратиться в свой банк, чтобы заблокировать доступ к деньгам и вернуть потерянные средства. Скорость действий после инцидента имеет решающее значение для возвращения похищенных средств.

Следует также написать заявление в Государственную полицию. Если на сайте мошенников были затребованы и введены данные платежной карты (вместо кодов Smart-ID), то пользователь сам может оперативно ее заблокировать в своем интернет-банке.

При получении мошеннических сообщений желательно переслать их в учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv на адрес электронной почты cert@cert.lv, чтобы защитить других жителей от попыток мошенничества.