VID: сотрудникам строительной компании платили зарплаты "в конвертах", возбуждено уголовное дело
Foto: LETA

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) начало уголовный процесс в связи с выплатой зарплат "в конвертах" на предприятии, которое занимается предоставлением строительных услуг, сообщили агентству LETA представители VID.

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В ходе досудебного расследования выяснилось, что с января до декабря 2021 года предприятие не отражало в бухгалтерском отчете зарплату сотрудников в полном объеме. Также установлено, что неуказанная сумма зарплаты выплачивалась работникам наличными.

В компании в целом трудоустроен 51 работник, официальная зарплата составляла до 1000 евро. В свою очередь, оставшаяся сумма выплачивалась неофициально наличными в виде зарплаты "в конверте".

Размер причиненного государству ущерба в виде неуплаченного подоходного налога и обязательных взносов государственного социального страхования будет выяснен в ходе расследования.

В рамках начатого уголовного процесса проведено пять обысков, в том числе в помещениях и автомобилях предприятия, а также по местам жительства руководства компании.

В ходе обысков обнаружены и изъяты важные для уголовного процесса предметы, которые будут проанализированы в ходе дальнейшего досудебного расследования.

Уголовный процесс начат по первой части 217-й статьи Уголоного закона. В интересах следствия никакой дополнительной информации не предоставляется.

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