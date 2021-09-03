VID взыскал с двух предприятий 10 миллионов евро
Foto: F64

Служба госдоходов (VID) в рамках мероприятий по администрированию, констатировала переход нескольких работающих в Риге предприятий и приняла решение о взыскании налоговых платежей в размере более 10 миллионов евро, сообщили в VID.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Констатировано, что с 22 ноября 2017 года по 30 апреля 2018 года произошел переход предприятия (перенос используемых в коммерческом обществе ресурсов — рабочих, вещей, активов - в другое коммерческое общество, продолжая начатую ранее коммерческую деятельность, но уже без долговых обязательств). Констатировав переход предприятия и учитывая установленную в Коммерческом законе солидарную ответственность, налоговый долг предприятия взыскивается также с предприятия-получателя.

Названия предприятий не раскрываются.

По словам генерального директора VID Иевы Яунземе, ранее в Латвии многие годы допускалось невыполнение налоговых обязательств, используя простую схему: сначала налоги платились не в полном объеме, а также социальные взносы за работников, а потом - происходила смена владельца, тем самым предприятие освобождалось от налоговых обязательств.

"Уже более двух лет VID использует все данные нормативными актами возможности, чтобы бороться с такими переходами предприятий, которые не выполняют обязательства перед государством и своими работниками. Тем кто попытается действовать по такой схеме, нужно считаться с тем, что больше это невозможно", - отметила Яунземе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VID
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Снова в школу!
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию