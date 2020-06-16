В понедельник, 15 июня, в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором видно, как водитель BMW пытается вклиниваться между машинами, не показывая поворот, зато показывая из окна неприличные жесты. Благодаря этому видео полиция начала административный процесс, нарушитель будет установлен и оштрафован.

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Сама ситуация на дороге А8 (Рига — Елгава — литовская граница) произошла в пятницу, 12 июня. Водителя BMW не устраивала скорость, с которым двигался общий поток. Он пытался обгонять и вклиниваться между другими машинами, а когда ему не удался очередной маневр, высунул из окна руку и показал средний палец.

Полиция, ознакомившись с видео, начала административный процесс. За агрессивную езду водитель может получить от 70 до 280 евро штрафа, а за игнорирование дорожной разметки — еще 55 евро.