ВИДЕО. Авария на проспекте Виестура: автомобиль перевернулся на крышу, пострадал человек

Утром 18 августа на проспекте Виестура в Риге произошла авария с участием внедорожника, перевернувшегося на крышу, сообщил порталу Delfi очевидец. По сообщению службы экстренной медицинской помощи, в результате аварии пострадал один человек.

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По сообщению экстренной медицинской помощи, вызов на проспект Виестура поступил в 8:30 утра.

Помощь оказана одному пострадавшему, который был доставлен в медицинское учреждение с травмами нескольких частей тела, но в стабильном состоянии.

Государственная полиция получила информацию о происшествии в 8:33 утра. В аварии участвовали два автомобиля — Mercedes-Benz Sprinter un Mitsubishi, который в результате аварии перевернулся на крышу.

Полиция подтвердила, что в результате аварии пострадал один человек, которого доставили в больницу.

Читатель портала Delfi сообщил, что в результате аварии на проспекте Виестура образовался затор. "Для ликвидации последствий были задействованы экстренные службы. Движение транспорта заблокировано", — сообщил Вячеслав.