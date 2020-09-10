ВИДЕО. Авария на ул. Илукстес: в организме водителя зафиксировали 3 промилле

В ночь на понедельник сотрудники спецназа Госполиции направлялись на очередной вызов, когда заметили на обочине улицы Илукстес водителя, который пытался привлечь внимание полицейских.

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Подъехав к нему, сотрудники полиции заметили еще одну машину, которая проехала через огороженный островок безопасности, задев дорожный знак и выехав на встречную полосу.

Полицейские решили разобраться, что произошло, и узнали от водителя, который и остановил их служебную машину, что ему очень повезло, т. к. он успел вовремя притормозить, и вторая машина его не задела.

За рулем автомобиля, выехавшего на встречку, находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который не мог нормально объяснить, как он совершил ДТП. При проверке в его организме зафиксировали почти 3 промилле. Полицейские установили, что у водителя нет прав, т. к. полгода назад их уже отобрали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя начат уголовный процесс, а также ведется административное делопроизводство, т. к. автомобиль не был застрахован.

Кроме того, в среду утром полиция получила информацию о том, что в районе улицы Бикерниеку замечен автомобиль, водитель которого, судя по манере вождения, пьян. Свидетели ехали позади подозрительной машины, чтобы лучше координировать полицию.

Когда сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, водитель уже пересел на заднее сидение и заснул. При проверке в его организме констатировали 3,01 промилле. По длу начат административный процесс.