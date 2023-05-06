ВИДЕО: Авария в Салацгриве. Погиб водитель грузового фургона
Foto: Sadursme.lv

Вечером в субботу, 6 мая, в Салацгриве на 85-м километре дороги Рига (Балтэзерс) - эстонская граница столкнулись грузовой фургон Renault Master и грузовая автомашина Volvo с прицепом. Погиб водитель Renault Master.

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ДТП произошло в Лимбажском крае в Салацгpиве. Полиция получила вызов в 17:18. Очевидцы рассказали, что после столкновения оба грузовика съехали в канаву, и обломки техники разлетелись на несколько десятков метров. Водитель фургона Renault Master от полученных травм скончался на месте.

Полиция выясняет обстоятельства.

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За минувшие сутки, 6 мая, Госполиция зарегистрировала 83 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, один погиб. Составлено 483 административных протокола за нарушения правил дорожного движения.

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