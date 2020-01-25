ВИДЕО: автобус Rīgas satiksme сгорел прямо на дороге

В субботу, 25 января, в Риге, на Даугавгривсском шоссе прошло возгорание автобуса 3-го маршрута столичного предприятия Rīgas satiksme, пишет портал Mixnews.lv.

Очевидцы происшествия, разместившие в социальных сетях видео, также сообщили, что на месте аварии наблюдался серьезный транспортный затор.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, возгорание площадью четыре квадратных метра произошло в моторном отсеке автобуса. Вызов поступил около 13 часов.

Все люди, находящиеся в автобусы, были эвакуированы, никто не пострадал.

