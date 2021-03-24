ВИДЕО. Автобус Rīgas satiksme въехал во двор многоквартирного дома; водитель придумал оправдание

Во вторник, 23 марта, сотрудников муниципальной полиции, контролирующих Стопиньский край, автобус компании Rīgas satiksme, въехавший на высокой скорости во двор одного из многоквартирных домов в Улброке. Выясняя обстоятельства ДТП, водитель попытался оправдаться тем, что в автобусе не сработали тормоза. Однако на предприятии заверили — с автобусом все в порядке.

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Полицейские стали свидетелями стремительного маневра автобуса и вместе с ним въехали во двор. Водитель вышел из кабины и сам направился к полицейским, объясняя, что возникла техническая проблема — отказали тормоза, в результате чего он не смог справиться с управлением и прибегнул к помощи ручника.

Однако представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане указала, что автобус, как и его тормозная система, были в порядке. Предприятие запросило у водителя объяснения о ЧП. Известно, в момент аварии он был трезв.

В результате стремительного торможения никто не пострадал, поскольку водитель высадил пассажиров на конечной остановке и продолжал свой путь уже без них.