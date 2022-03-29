В ночь на 25 марта во двор бюро ритуальных услуг на ул. Буллю в Риге въехал автомобиль VW, который врезался в памятники, а затем водитель покинул место происшествия.

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Как видно на записи камеры видеонаблюдения, на перекрестке рядом с домом 46 по ул. Буллю, где располодено похоронное бюро,

водитель универсала Volkswagen Passat попытался повернуть направо практически без снижения скорости движения. Правда, маневр ему не удался.

На видео видно, что в салоне автомобиля сработали передние подушки безопасности. Водитель VW пробыл на месте аварии около минуты, пробил лопнувшую подушку безопасности и скрылся с места происшествия.

По делу начато расследование. Информацию о ДТП полиция просит сообщать по телефонам: 67086687 или 110.