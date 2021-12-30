ВИДЕО. Автомобиль застрял на рельсах, в него врезался поезд

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 29 декабря, в 19.29 на железнодорожной станции "Малта" произошло ЧП: в застрявший на рельсах автомобиль врезался проходящий поезд.
К счастью, водитель и пассажир успели покинуть салон Audi A6 Avant, поэтому происшествие обошлось без жертв. По предварительным данным, машина оказалась на рельсах из-за скользкой дороги — автомобиль занесло.
По делу начат административный процесс. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.