По информации Видземского регионального управления полиции (ВРУП), 29 апреля, в 19.30 полицейские заметили на 53-м км дороги Коцени-Лимбажи-Туя (волость Лиепупес Лимбажского края) мотоцикл Suzuki, водитель которого вдвое превысил допустимую скорость.

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Как отмечает ВРУП, вместо разрешенных на данном участке дороги 90 км/ч мотоциклист мчался со скоростью 187 км/ч.

В отношении мотоциклиста начат административный процесс. За допущенное нарушение ему грозит денежный штраф в размере от 360 до 480 евро, а также лишение прав до полугода.

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