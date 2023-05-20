Видео: BMW на большой скорости врезался в фонарный столб и скрылся

Утром в центре Виляны водитель седана BMW 5 серии промчался по городу на большой скорости, не справился с управлением, врезался в фонарный столб и уехал. Об этом свидетельствует запись системы видеонаблюдения с места происшествия.

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Как видно на записи, BMW мчится по улице города Виляны на большой скорости, внезапно водитель теряет контроль над транспортным средством – автомобиль мечется с одной полосы на другую, его заносит и BMW ударяется боком о фонарный столб. В это время мимо проезжает еще один автомобиль Volvo.



Водитель BMW после аварии даже не вышел из машины, а скрылся с места происшествия. Судя по записи, фонарный столб застрял под ходовой частью автомобиля, поэтому его пришлось прихватить с собой.