ВИДЕО: BMW на парковке врезался в другой автомобиль и уехал
Foto: LETA

Камеры Даугавпилсской полиции самоуправления зафиксировали инцидент на парковке: в ночь на 5 февраля автомобиль BMW, сдавая задним ходом, врезался в другой автомобиль. После этого виновник ДТП покинул место происшествия.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Информация была тут же передана патрульному экипажу и Государственной полиции. Около полуночи BMW 730 была остановлен.

Выяснилось, что у водителя нет водительских прав. Из-за подозрений в том, что водитель может находиться под действием одурманивающих веществ, он был доставлен в медучреждение для проведения проверки.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Выбери маршрут зимней прогулки – пешком или на лыжах