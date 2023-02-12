ВИДЕО: BMW на парковке врезался в другой автомобиль и уехал

Камеры Даугавпилсской полиции самоуправления зафиксировали инцидент на парковке: в ночь на 5 февраля автомобиль BMW, сдавая задним ходом, врезался в другой автомобиль. После этого виновник ДТП покинул место происшествия.
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Информация была тут же передана патрульному экипажу и Государственной полиции. Около полуночи BMW 730 была остановлен.
Выяснилось, что у водителя нет водительских прав. Из-за подозрений в том, что водитель может находиться под действием одурманивающих веществ, он был доставлен в медучреждение для проведения проверки.
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