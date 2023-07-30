ВИДЕО: BMW на улице Краста перевернулась и снесла столб; пострадали двое
Foto: Sadursme.lv

В ночь с субботы на воскресенье, 29 июля, водитель за рулем BMW 330d в Риге на улице Краста не справился с управлением — машина съехала с дороги, перевернулась и обрушила бетонный столб.

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В результате аварии пострадали два человека — они получили различные травмы. Бригады скорой медицинской помощи доставили их в медицинское учреждение.

По словам очевидцев, еще до прибытия спасательных служб на месте происшествия собралось много любопытствующих, которые останавливались и фотографировали последствия аварии.

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