ВИДЕО. Брад Вильяминович Питт: как в Малаге задержали главаря банды по подделке документов из Латвии

Полиция Испании в тесном сотрудничестве со стражами закона Латвии и Польши задержала мужчину, подозреваемого в налаживании производства по подделке документов — он скрывался два года. Примечательно, что среди фальшивых документов оказались и паспорта и удостоверения на имя голливудского актера Брэда Питта.

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В ходе следствия в Риге еще в 2020 году полиция обнаружила лабораторию, в которой подделывались документы. Следствие показало, что там могло находиться около 300 фальшивых документов — удостоверения личности, водительские права, дипломы о получении высшего образования и другие, которые планировалась продать гражданам во многих странах мира. В октябре этого года Государственная полиция Латвии в рамках возбужденного уголовного процесса о подделке документов группой лиц, завершила расследование, передав дело в прокуратуру для начала уголовного преследования.

В начале ноября в тесном сотрудничестве с полицией Испании в Малаге была проведена операция по задержанию гражданина Латвии, подозреваемого в подделке документов. Этот человек два года целенаправленно скрывался от правоохранительных органов и скрывал свою личность, живя без легальных документов, сообщает Государственная полиция.

Впервые этого человека и участников организованной группы Государственная полиция задержала в феврале 2019 года в связи с подделкой документов в группе лиц. Тогда же по месту жительства мужчины в Риге была обнаружена фабрика поддельных документов. После окончания срока задержания в июне 2020 года мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции. На этот раз Госполиция также установила других членов организованной преступной группы, но главарю удалось скрыться.

Foto: Foto: Policía Nacional

Следует отметить, что в этот раз Государственная полиция обнаружила в тайных помещениях по иному адресу в Риге производство по изготовлению документов. Стало известно, что мужчина подделал удостоверения личности Латвии, Эстонии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Испании, Германии, Италии и Швеции. Они были проданы и отправлены людям в Латвии, Литве, Эстонии, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, Италии, Швеции, Люксембурге, Израиле, Марокко, Австрии, Турции и Эфиопии. Он также занимался подделкой водительских прав, документов об образовании, удостоверений инвалидов и иных документов.

Начальник 3-го отдела Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями Государственной полиции Марис Приедниекс утверждает, что поддельные документы были очень высокого качества. "Подозреваемый с каждым годом улучшал свои навыки. При подделке документов использовались чипы и люминесцентные защитные элементы, и без экспертизы невозможно было отличить эти подделки от оригиналов", — признал Приедниекс.

Госролиция выяснила, что подозреваемый меняет место жительства, переезжая из одной страны в другую. Он также пытался поехать в Китай, но не смог этого сделать из-за активности полиции. Позже Государственная полиция Латвии выяснила, что мужчина уехал в Испанию, где организовал подделку документов. Латвийские стражи порядка связались с испанской полицией, которая выяснила точное местонахождение мужчины и арестовала его. Подделка документов также была обнаружена на месте задержания мужчины в Малаге. Там же была обнаружена и изъята маска для лица, вероятно, предназначенная для сокрытия личности.

Foto: Kadrs no video

Испанские следователи также выяснили, что у гражданина Латвии было несколько жен и детей: семья в Латвии, Германии и даже в Китае.

Параллельно с розыскными мероприятиями Государственная полиция выяснила, что мужчина связан с преступной группировкой, находящейся в Польше, и сообщила об этом польским пограничникам. А незадолго до задержания гражданина Латвии в Малаге польский пограничник задержал его сообщника.

В ходе следствия с целью обмена оперативной информацией и планирования ареста было проведено несколько оперативных совещаний, в которых участвовали латвийские, испанские и польские полицейские.

Правоохранительные учреждения продолжают устанавливать лиц, получивших поддельные документы, для привлечения их к ответственности.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.