Ранним утром 26 июня в Риге, на площади возле памятника Свободы был припаркован эксклюзивный Bugatti Chiron Pur Sport за 5 миллионов евро. Его владелец — британский миллионер — получил за нарушение штраф от рижской полиции.

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Автомобиль Bugatti принимал участие в ралли OneLife Rally, которое стартовало утром 26 июня на Набережной 11 Ноября в Риге и должно закончиться 2 июля в Черногории.

Эксклюзивный автомобиль возле Милды заметили патрульные Рижской муниципальной полиции (РМП), которые занимаются обеспечением общественного порядка в Вецриге. За передвижение по пешеходным и велодорожкам водителя оштрафовали на 55 евро.

В РМП пояснили, что машина зарегистрирована в Объединенным Арабских Эмиратах, а за рулем находился подданный Великобритании 1986 г.р.

Согласно официальным данным OneLife Rally, а также по свидетельствам очевидцев, Bugatti Chiron Pur Sport управлял Эндрю Тейт — четырехкратный чемпион по кикбоксингу и мультимиллионер из Великобритании, который называет себя "настоящим Джеймсом Бондом".

Эндрю Тейт владеет более 20 эксклюзивными автомобилями, самым ценным из которых является Bugatti Chiron Pur Sport.



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