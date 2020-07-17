ВИДЕО. “Быстрее попадете в реанимацию, чем домой.” Полиция задержала очень пьяную велосипедистку

В ночь на среду полиция в Старой Риге задержала очень пьяную женщину на велосипеде, которая несколько раз упала с транспортного средства, узнал портал DELFI в Рижской полиции самоуправления.

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В ночь на среду, 15 июля, сотрудники Рижской полиции самоуправления через камеры видеонаблюдения в Старой Риге заметили женщину, которая в заметном алкогольном опьянении сидела рядом с велосипедом. У полицейских возникло подозрение, что она может попробовать ехать на велосипеде, поэтому на место событий отправился патруль.

Пока экипаж ехал, женщина действительно села на велосипед и попробовала ехать, но из-за опьянения не могла управлять велосипедом и несколько раз упала. Экипаж задержал велосипедистку, она признала что пила алкоголь. Женщина рассказала, что сначала хотела идти и толкать велосипед, но это заняло бы примерно час. Чтобы сэкономить время, она решила попробовать ехать.

23-летняя нарушительница не пострадала во время падений и была передана в руки Государственной полиции.

Полиция самоуправления напоминает, что ездить пьяным на велосипеде запрещено:

“Управляя велосипедом в состоянии опьянения скорее можно попасть в реанимацию, чем домой.”