ВИДЕО. ЧП на парковке т/ц Sāga: мотороллер сбил продуктовую тележку с двумя юношами
Foto: Kadrs no video

Вечером 19 августа на парковке торгового центра Saga в Риге проходила акция автолюбителей "Нужно больше звука" (Need More Sound), в ходе которой произошло дорожно-транспортное происшествие.

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Как видно на видео, опубликованном очевидцами, двое молодых людей сели в тележку для продуктов из супермаркета и прицепились к мотороллеру, чтобы прокатиться по парковке. В ходе "заезда" тележка с юношами отцепилась и покатилась под колеса другому скутеру, ехавшему навстречу. Водитель скутера не успел затормозить и врезался в тележку с парнями.

Need More Sound — это сообщество автолюбителей, которые в последнюю минуту анонсируют мероприятия на парковках супермаркетов в социальной сети Instagram. До сих пор подобные мероприятия организовывала CC Nation, которая в последние годы "узаконила" свою деятельность и теперь проводит платные мероприятия для избранных участников и посетителей.

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