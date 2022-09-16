В ночь на четверг сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили звонок от некоего мужчины, который сообщил, что в центре Риги кто-то кидается в него камнями с третьего этажа.

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По указанному адресу был направлен ближайший патруль РМП. Заявитель встретил полицейских и еще раз рассказал им о происшествии. Стражи порядка направились на поиски хулиганов, но едва отойдя от служебного автомобиля, услышали странные звуки.

Вернувшись к машине, они констатировали, что со стороны водителя сломано боковое зеркало. Экипаж направился следом за убегающим с места происшествия хулиганом, который пытался взять напрокат электросамокат. В итоге, мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали. Он сознался в содеянном, однако пояснить свои мотивы не смог.

Для дальнейших действий задержанного передали Госполиции. По факту порчи чужого имущества начат уголовный процесс.