По сообщению Рижской муниципальной полиции (РМП), 15 июля, около 23.30 сотрудники Управления по безопасности на воде РМП получили сигнал о том, что в Андрейосте в Даугаву упал отдыхающий. Полицейские направились к месту происшествия на лодке, и в скором времени заметили в воде под бетонными конструкциями мужчину, который находился в сознании.

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Работники РМП попросили его не приближаться к их лодке, а оставаться на месте до тех пор, пока лодка максимально к нему не приблизится. После этого попавшему в беду отдыхающему бросили спасательную подкову, за которую мужчина смог ухватиться.

Затем полицейским удалось затащить мужчину в лодку и доставить на берег, где его передали Службе неотложной медицинской помощи. К счастью, в госпитализации пострадавший не нуждался.