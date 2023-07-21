По сообщению Рижской муниципальной полиции (РМП), 15 июля, около 23.30 сотрудники Управления по безопасности на воде РМП получили сигнал о том, что в Андрейосте в Даугаву упал отдыхающий. Полицейские направились к месту происшествия на лодке, и в скором времени заметили в воде под бетонными конструкциями мужчину, который находился в сознании.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Работники РМП попросили его не приближаться к их лодке, а оставаться на месте до тех пор, пока лодка максимально к нему не приблизится. После этого попавшему в беду отдыхающему бросили спасательную подкову, за которую мужчина смог ухватиться.

Затем полицейским удалось затащить мужчину в лодку и доставить на берег, где его передали Службе неотложной медицинской помощи. К счастью, в госпитализации пострадавший не нуждался.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā
Kā Latvijai skolot labus līderus. Saruna ar filozofu Ventu Sīli
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Ko darīt Limbažos? Idejas izzinošām un lustīgām brīvdienām