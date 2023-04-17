ВИДЕО. ЧП в Плявниеки: на улице Лубанас сгорел автобус Rīgas satiksme (ДОПОЛНЕНО)

Утром 17 апреля в микрорайоне Плявниеки, на ул. Лубанас загорелся автобус муниципального предприятия Rīgas satiksme. К счастью, ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

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Как пояснили представители Rīgas satiksme, когда водитель заметил дым, который стал валить из двигателя, он вызвал спасателей. Всего из автобуса эвакуировалось 25 человек, а площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Эксперты предприятия намерены осмотреть автобус и найти причины возгорания. Также отмечено, что это был автобус старого типа.

Помимо транспортного средства огонь повредил и автобусную остановку.

По свидетельствам очевидцев, сгорел автобус 49-го маршрута. После того, как удалось сбить пламя, автобус развалился на две части в месте, где обе жесткие секции скреплены так называемой "гармошкой".