ВИДЕО. Дело о конфликте между полицейским и отдыхающими в Юрмале: Госполиция начала уголовный процесс за хулиганство

После тщательного изучения полученных видеоматериалов о инциденте на Юрмальском пляже, который произошел 16 июля, Госполиция решила начать уголовный процесс по факту хулиганства.

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Как уже сообщалось ранее, 16 июля Госполиция получила вызов от своих коллег из Юрмальской муниципальной полиции о том, что на пляже требуется помощь для обеспечения общественного порядка. Изучив видеоматериалы о том, что происходило на пляже до приезда Госполиции, следователи начали тщательный анализ материалов с целью подкрепить доказательства выявленных до сих пор нарушений и установить лиц, которые будут привлечены к ответственности.

Изученные совместно с прокуратурой материалы послужили основанием для переквалификации одного из ранее возбужденных дел об административных правонарушениях (возбужденных за агрессивное поведение, направленное на другое лицо, нарушающее его покой) по ч. 1 ст. части статьи 231 Уголовного закона, а именно за хулиганство или грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу, игнорировании общепринятых норм поведения и нарушении спокойствия людей, работы учреждений, предприятий или организаций.

Ранее уже сообщалось, что Госполиция возбудила два процесса по факту административных правонарушений в отношении одного из мужчин, запечатленного на видео.

Один процесс начат в связи с нарушением общественного порядка, общепринятых норм поведения и нарушения покоя человека, работы учреждения, коммерсанта или иного учреждения, создание угрозы безопасности себе или другим лицам. Такое нарушение наказывается вынесением предупреждения или штрафом в размере до 500 евро.

Второй процесс начат за невыполнение законных требований должностного лица или воспрепятствование действиям должностного лица. За такое нарушение применяется предупреждение или штраф до 200 евро. По обоим процессам решения пока не приняты.



Также при проверке информации о лицах, вовлеченных в конфликт, были выявлены и нарушения, совершенные вышеуказанным мужчиной в интернет-среде: в мае текущего года в общедоступной соцсети он опубликовал контент, в котором использовалась символика тоталитарных режимов. По данному факту начат процесс об административном правонарушении, а в данном случае уже применено административное взыскание — предупреждение.

Как сообщалось ранее, 17 июля в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как отдыхающие в Юрмале вызывающе ведут себя и используют грубые выражения по отношению к муниципальному полицейскому, а также к спасателям Юрмальской спасательной службы.

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Когда представители Госполиции прибыли на место происшествия, там уже находились три наряда Юрмальской муниципальной полиции, которые сообщили, что некий человек на пляже совершал хулиганские действия, а также вел себя агрессивно и не выполнил законных требований полиции самоуправления.

По прибытии на место сотрудниками Госполиции была начата работа с указанным муниципальной полицией лицом и принято объяснение произошедшего.

С момента приезда Госполиции в окрестностях не было обнаружено других правонарушений, которые могли бы послужить основанием для задержания лиц, кроме того, указанный сотрудниками муниципальной полиции человек согласился на сотрудничество.

Позже появилась информация о том, что отдыхающие, играя в футбол, угодили мячом в автомобиль Юрмальской муниципальной полиции. В ходе выяснения обстоятельств сотрудник полиции распылил мужчине в лицо перечный газ, после чего на пляже возникла потасовка, а полицейскому в грубой форме угрожали расправой.