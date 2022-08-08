ВИДЕО. Драка на концерте Максима Галкина: дело не в войне, но полиция начала проверку

Госполиция начала ведомственную проверку по факту помешать концерту юмориста Максима Галкина в Юрмале.

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По данным пресс-центра Госполиции, в минувшее воскресенье, в 21.00 стражи порядка получили вызов в концертный зал "Дзинтари" в связи с конфликтом между двумя зрителями.

На месте происшествия было установлено, что один из участников конфликта своим поведением мешал другим посетителям смотреть концерт.



В полиции отметили, что мужчине были нанесены телесные повреждения. Однако полиция приняла решение об отказе в возбуждении административного процесса, так как потерпевшая сторона не пожелала подавать заявление. В свою очередь, начата ведомственная проверка по факту попытки помешать концерту.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация не указывает на то, что причиной конфликта стала война, развязанная Россией в Украине, или же разногласия на национальной почве.

Организаторы концерта прокомментировали ЧП и похвалили слаженную работу охраны.

"На концерте произошла ссора между двумя зрителями. Благодаря действиям охраны, а также присутствовавших в зале медиков, инцидент был оперативно устранен. Оба зрителя, участвовавших в конфликте, были направлены к представителям правоохранительных органов, для дальнейших разбирательств. Артист взял перерыв 20 минут, после которого концерт продолжился без как-либо помех. Организаторы убедительно просят в случае любых неоднозначных ситуаций во время концертов, всегда обращаться к представителям охраны, и не пытаться решать конфликты самостоятельно", — резюмировали представители V events agency.