В минувшее воскресенье, водитель BMW Gran Coupе решил показать мастер-класс водителю из соседнего авто, для чего начал движение от перекрестка с пробуксовки задних колес. В итоге, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с ехавшим во встречном направлении Audi.
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Судя по видео очевидца, ДТП произошло на перекрестке с ул. Сатеклес, в самом центре Риги, когда BMW стоял перед светофором.
В Госполиции сообщили, что в воскресенье не получали информации об этой аварии. Возможно, водители BMW и Audi обошлись согласованным сообщением.
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