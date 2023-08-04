ВИДЕО. ДТП напротив Художественной академии: BMW врезался в стену магазина
Foto: Sadursme.lv

В ночь на 4 августа, в 00.50, в Риге, на улице Кр. Валдемара водитель не справился с управлением BMW, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части и угодил в стену здания, после чего "завалился" в магазин товаров для творчества и рукоделия.

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Как видно по фото и видео, опубликованным в соцсетях, машина
буквально провалилась в углубление тротуара возле магазина Vilhelms, который находится в подвальном помещении напротив Художественной академии.

Полиция начала административный процесс.

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