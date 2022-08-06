2 августа во время патрулирования улиц сотрудники Елгавского участка полиции заметили, как два автомобиля проехали перекресток на красный свет. Оба водителя были задержаны.

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В 21.55 женщина за рулем автомобиля Toyota Corolla и мужчина за рулем Audi A4 ехали по улице Лиела. Когда они приближались к перекрестку с улицей Петера, на светофоре загорелся на красный свет, однако, это не остановило водителей - вместо того, чтобы затормозить, они ускорились и пересекли перекресток на запрещающий сигнал.

Агрессивный маневр попал на видеорегистратор полицейских. Нарушителей удалось задержать до того, как они приблизились к следующему перекрестку.

В полиции начато два административных процесса, каждый водитель получил штраф в размере 50 евро. В соответствии с Законом о дорожном движении за езду на красный свет полагается штраф в размере от 30 до 140 евро.

Одним из решений, как дисциплинировать агрессивных водителей, являются видео очевидцев, которые сняты на телефон или видеорегистратор. Чтобы полиция могла использовать их в качестве доказательств, ролики должны быть хорошего качества — то есть должен быть четко виден номер транспорта нарушителя, а также указаны дата, место и время, когда было совершено нарушение. В полиции указывают, что в случаях серьезных нарушений на основании видео даже могут быть начаты уголовные процессы.