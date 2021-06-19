Сотрудники Госполиции остановили в волости Удришу Краславского края двух мотоциклистов, которые ехали со скоростью, вдвое превышающей разрешенную на этом участке дороги.

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Один из байкеров (1995 г.р.) ранее уже дважды был наказан за превышение скорости, у второго мотоциклиста (1988 г.р.) ранее нарушений скоростного режима не констатировано.

Оба байкера управляли мотоциклами Yamaha-R1. В связи с нарушениями начаты административные процессы. За превышение скорости нарушителям грозит штраф в размере от 360 до 480 евро, а также лишение прав на шесть месяцев.