Видео: гонка на нескольких старых BMW в снегу — машины заскользили и столкнулись

На видео, опубликованном в Интернете, молодые люди в выходные едут из Риги в Латгалию колонной из нескольких автомобилей BMW 3-й серии (E36 — заводской индекс) выпуска начала 1990-х годов. Сейчас стоимость такой машины — 1000-3000 евро.

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В совместном заезде на отдых — путь туда и обратно около 600 километров — машины скользили, использовались гидравлеческие стояночные тормозы, вызывающие еще большее скольжение.

Учитывая, что боковой занос происходил в тандеме, то и без столкновений не обошлось. Машины не только соскальзывали с проезжей части, гонщик, следующий впереди не успевал затормозить. Но молодых экстремалов это не волновало. Прикрутили бампер — поехали дальше.

Напоминаем, что по дорогам общего пользования в гололед так ездить запрещено. Это расценивается как агрессивное вождение, за которое

полагается штраф от 70 до 280 евро.