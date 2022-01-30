Видео: гонка на нескольких старых BMW в снегу — машины заскользили и столкнулись
Foto: Dmitry Delkus

На видео, опубликованном в Интернете, молодые люди в выходные едут из Риги в Латгалию колонной из нескольких автомобилей BMW 3-й серии (E36 — заводской индекс) выпуска начала 1990-х годов. Сейчас стоимость такой машины — 1000-3000 евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В совместном заезде на отдых — путь туда и обратно около 600 километров — машины скользили, использовались гидравлеческие стояночные тормозы, вызывающие еще большее скольжение.

Учитывая, что боковой занос происходил в тандеме, то и без столкновений не обошлось. Машины не только соскальзывали с проезжей части, гонщик, следующий впереди не успевал затормозить. Но молодых экстремалов это не волновало. Прикрутили бампер — поехали дальше.

Напоминаем, что по дорогам общего пользования в гололед так ездить запрещено. Это расценивается как агрессивное вождение, за которое

полагается штраф от 70 до 280 евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Чему мы научились, работая удаленно