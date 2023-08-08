В понедельник, 7 августа, одной из жертв разрушительной грозы с градом в Добельском крае стал служебный автомобиль Госполиции — нетрафарированный Škoda Superb 4x4. Сами сотрудники Госполиции от стихии не пострадали.

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Автомобиль имеет полис KASKO, поэтому решение о восстановлении пострадавшей машины будет приниматься страховой компанией.

Град выбил у полицейской патрульной машины заднее и лобовое стекла, разбил корпус правого бокового зеркала и помял весь кузов. После такого серьезного ущерба страховщик, вероятно, спишет автомобиль как убыточный для восстановления.

Ранее сообщалось, что в понедельник на Латвию обрушились сильные грозы, которые вызвали особенно сильные разрушения в нескольких района Земгале. От крупного града пострадали и здания, и автомобили, и посевы.

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