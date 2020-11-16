ВИДЕО. Группировка из Украины и Латвии перевозила оружие на Ближний Восток

Сотрудники Национальной полиции Испании и Налогового управления Испании при поддержке Европола разоблачили организованную преступную группировку, в которую входили граждане Украины, Латвии и Испании. Установлено, что они продавали оружие, включая даже танки, и отмывали деньги.

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В результате проведения спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли имущество и средства на 10 млн евро.

"Оперативные действия проводились 12 ноября в испанских провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия. Преступная сеть, состоявшая из граждан Латвии, Испании и Украины, незаконно перевозила российское оружие и взрывчатку на коммерческих судах из Украины. В основном, оружие шло в Северную Африку и Ближний Восток, обходя международное эмбарго", — говорится в официальном сообщении Европола.

"Преступная группа была хорошо развита и осуществляла сложную преступную деятельность на международном уровне, включая освобождение из тюрьмы капитана судна, который был задержан греческими властями за незаконный оборот оружия", — говорится в тексте сообщения.

Как отмечает новостной портал 112.ua, oбнаружить группировку удалось после того, как между их лидерами начались раздоры, что привело к потере контроля над ситуацией.