ВИДЕО. Группировка из Украины и Латвии перевозила оружие на Ближний Восток
Foto: AP/Scanpix

Сотрудники Национальной полиции Испании и Налогового управления Испании при поддержке Европола разоблачили организованную преступную группировку, в которую входили граждане Украины, Латвии и Испании. Установлено, что они продавали оружие, включая даже танки, и отмывали деньги.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В результате проведения спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли имущество и средства на 10 млн евро.

"Оперативные действия проводились 12 ноября в испанских провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия. Преступная сеть, состоявшая из граждан Латвии, Испании и Украины, незаконно перевозила российское оружие и взрывчатку на коммерческих судах из Украины. В основном, оружие шло в Северную Африку и Ближний Восток, обходя международное эмбарго", — говорится в официальном сообщении Европола.

"Преступная группа была хорошо развита и осуществляла сложную преступную деятельность на международном уровне, включая освобождение из тюрьмы капитана судна, который был задержан греческими властями за незаконный оборот оружия", — говорится в тексте сообщения.

Как отмечает новостной портал 112.ua, oбнаружить группировку удалось после того, как между их лидерами начались раздоры, что привело к потере контроля над ситуацией.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Барселона Валенсия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны