Около 4 утра пятого парта патруль муниципальной полиции на улице Сахарова не даже успел остановить едущую зигзагами машину: случилась авария.

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Полицейские подошли к машине. Из капота шел дым. Водителя вывели из машины, скоро она загорелась.

Водителем был молодой человек лет 20, который признался, что это машина его мамы. Выяснилось, что прав у него нет: их его лишили раньше, за агрессивную езду.

Когда машина загорелась, водитель стал рыдать, обнимать полицейского и просить закурить. "Моя любимая машина, она горит! Я не могу! Я умру ради этой машины! Я люблю ее! Убейте меня вместе с ней! Я хочу умереть вместе с ней" — эмоциональное поведение юноши заставило полицейских заподозрить, что он пьян, а после он сам признался в этом подъехавшей дорожной полиции, но отказался от проверки. Был начат уголовный процесс по факту отказа от проверки на опьяняюще вещества.

Затем прибыли пожарные и потушили машину, которая горела открытым огнем.