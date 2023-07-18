ВИДЕО. "Иди на***!": в конфликт на Юрмальском пляже вмешались министр и Госполиция
Foto: Shutterstock

В Госполиции возбуждены два административных дела по факту грубого поведения отдыхающих в отношении сотрудника полиции Юрмальского самоуправления, сообщил министр внутренних дел Марис Кучинскис в микроблоге Twitter.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как говорящие по-русски отдыхающие в Юрмале вызывающе ведут себя и используют грубые выражения по отношению к муниципальному полицейскому, а также к спасателям Юрмальской спасательной службы.

Министр внутренних дел подчеркивает, что этому случаю уделено внимание.

Государственная полиция возбудила два административных дела, личности причастных лиц будут установлены, а последствия будут соответствовать латвийским законам, обещает министр.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Интервью с искусственным интеллектом: востребованный специалист, какой он?
Инженер-робототехник: профессия будущего – освоить можно уже сегодня
Kā kvalificēts e-paraksts palīdz sadzīvē un darbā
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх
Интервью с искусственным интеллектом: востребованный специалист, какой он?