ВИДЕО. "Иди на***!": в конфликт на Юрмальском пляже вмешались министр и Госполиция

В Госполиции возбуждены два административных дела по факту грубого поведения отдыхающих в отношении сотрудника полиции Юрмальского самоуправления, сообщил министр внутренних дел Марис Кучинскис в микроблоге Twitter.
В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как говорящие по-русски отдыхающие в Юрмале вызывающе ведут себя и используют грубые выражения по отношению к муниципальному полицейскому, а также к спасателям Юрмальской спасательной службы.
Министр внутренних дел подчеркивает, что этому случаю уделено внимание.
Государственная полиция возбудила два административных дела, личности причастных лиц будут установлены, а последствия будут соответствовать латвийским законам, обещает министр.
Gadījumam, kad Jūrmalā notika rupja vēršanās pret Jūrmalas pašvaldības policijas darbiniekiem, ir pievērsta uzmanība. Šajā sakarā @Valsts_policija ierosinātas divas administratīvās lietas, iesaistīto personības tiks noskaidrotas, un konsekvences būs atbilstošas Latvijas likumiem. https://t.co/ctnkMlNmtt— Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) July 18, 2023