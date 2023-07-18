ВИДЕО. "Иди на***!": в конфликт на Юрмальском пляже вмешались министр и Госполиция

В Госполиции возбуждены два административных дела по факту грубого поведения отдыхающих в отношении сотрудника полиции Юрмальского самоуправления, сообщил министр внутренних дел Марис Кучинскис в микроблоге Twitter.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как говорящие по-русски отдыхающие в Юрмале вызывающе ведут себя и используют грубые выражения по отношению к муниципальному полицейскому, а также к спасателям Юрмальской спасательной службы.

Министр внутренних дел подчеркивает, что этому случаю уделено внимание.

Государственная полиция возбудила два административных дела, личности причастных лиц будут установлены, а последствия будут соответствовать латвийским законам, обещает министр.