На прошлой неделе сотрудники Курземского участка Рижского регионального управления полиции (РРУП) в ходе ранее запланированной операции задержали в микрорайоне Иманта четверых наркодилеров.

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Задержание проводилось на основании полученной ранее информации о возможной наркоторговле в Иманте. По данным пресс-центра РРУП, 24 и 25 мая работники участка "Курземе" при содействии спецназа задержали четверых подозреваемых: ранее судимого за нелегальный оборот наркотиков мужчину 1984 г.р., женщину 1994 г.р., а также ранее попадавшую в поле зрения полиции за административные нарушения.

Кроме того, задержаны мужчины 1967 и 1988 г.р., ранее судимые за убийство. Они оставлены под арестом, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В ходе обысков, проведенных по местам жительства подозреваемых изъято 28 граммов амфетамина и метамфетамина. Следствие продолжается.

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