Читатель портала Delfi Арнис заметил на Рижской окружной дороге автомобиль BMW, водитель которого мешал другим участникам движения, а также совершал обгон в неразрешенном месте.

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Очевидец происшествия Арнис рассказал, что водитель BMW начал выражать свое недовольство перед Бабите, где стоит знак ограничения скорости, разрешающий движение со скоростью 70 километров в час.

"По второй полосе ехал автомобиль Honda. Моя машина была по первой полосе, и, следуя правилам дорожного движения, авто сбросило скорость", — пояснил Арнис.

"Агрессивный водитель BMW подъехал к автомобилю Honda и начал мигать дальним светом, чтобы его пропустили… Но там интенсивное движение, никуда не деться", — говорит Арнис.

Однако, подъехав к населенному пункту, водитель BMW захотел проехать вперед, несмотря на запрещающие это правила. Заметив, что машина Арниса едет немного медленнее, водитель BMW попытался его спровоцировать.

"Он ехал сбоку от меня, а когда увидел, что там небольшой зазор, агрессивно выехал на мою полосу, так что мне пришлось выехать с дороги, чтобы избежать столкновения", — вспоминает водитель, добавляя, что пассажирка BMW при этом показывала ему непристойные знаки и жесты.

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