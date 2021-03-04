ВИДЕО. Кенгуру спит в странной позе, это подозрительно: на Рижский зоопарк пожаловались в полицию

Посетитель Рижского зоопарка обратился в полицию с просьбой проверить, все ли в порядке с кенгуру, который, как показалось гостю зоосада, спит в неестественной позе.

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В Отделе информации и образования Рижского зоопарка отмечают, что сотрудникам в последнее время все чаще приходится отвечать посетителям на вопрос, почему рыжий кенгуру Кингару спит на спине. Многим кажется, что это поза неестественна для животного, и подозревают, что кенгуру находится в критическом состоянии.

Одного из посетителей не устроил ответ работника зоопарка о том, что это нормально, и он обратился с заявлением в Госполицию. После долгого общения с правоохранительными органами, где подобную позу кенгуру сочли оскорбляющей чувство любви посетителей к животным, будет принято решение о дальнейших действиях.

Один из вариантов — отключить подогрев пола, чтобы не вызывать у животного желания спать в самом теплом и комфортном месте. Второй вариант — постоянно создавать у животного чувство стресса, чтобы оно всегда находилось в состоянии тревоги и не позволяло лежать расслабленным.

Однако сотрудники Рижского зоопарка считают, что единственное правильное решение — надеяться, что посетители доверятся профессионализму сотрудников зоосада и их знаниям о поведении и привычках животных.

Кенгуру в Рижском зоопарке регулярно размножаются, и до недавнего времени все радовались кенгуренку, который покинул материнскую сумку и начал делать первые шаги. То, что в зоопарке на свет появляются животные, говорит о том, что им там хорошо, и они могут воспроизводить потомство.

Для кенгуру характерна довольно спонтанная реакция на любое беспокойство, поэтому для обогрева их жилища нельзя использовать радиаторы, а обогрев осуществляется с помощью теплого пола. Тогда кенгуру ищут место, где им теплее всего.

Вольеры, где живут кенгуру, убираются каждый день около 12 часов дня. В это время в помещении дезинфицируется пол и выкладывается еда.

Рижский зоопарк просит посетителей разрешить кенгуру Кингару спать так, как ему нравится, а не так, как это кажется правильным гостям зоологического сада.